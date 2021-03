Windows 10X, si prospetta un altro rinvio: in arrivo a fine 2021?

Secondo un. nuovo rapporto pubblicato da Zac Bowden di Windows Central, nemmeno questa primavera Windows 10X vedrà la luce. Al momento ancora non è arrivato alcun annuncio ufficiale, ma l'autorevole giornalista ritiene che non vedrà laluce prima di fine anno.

"Secondo le mie fonti, all'inizio di quest'anno la società ha deciso di rinviare ulteriormente il lancio di Windows 10X per fare in modo che il prodotto fosse pronto e robusto per un gli utenti. Credo che Microsoft stia ora puntando a firmare un'ultima preview build di Windows 10X nella tarda primavera con la speranza che i primi dispositivi basati sul nuovo sistema operativo arrivino sul mercato nella seconda metà dell'anno" si legge nel rapporto.

Microsoft, almeno al momento, non ha diffuso alcun comunicato in merito, e non è escluso che il rapporto possa non corrispondere alla realtà. Bowden però anche in passato si è dimostrato essere uno dei più affidabili su tutto quanto concerne la società di Redmond.

Lo scorso Dicembre era stata finalizzata l'ultima build di Windows 10X, proprio in vista del lancio della prossima primavera che, però, almeno al momento resta confermato. Ovviamente non appena saranno disponibili ulteriori informazioni non esiteremo aggiornarvi.

Windows 10X sarà completamente basato sul web e rappresenta la risposta di Microsoft a Chrome OS di Google.