Windows 10X è più vicino: l'OS si mostra in un video hands on a schermo singolo

Si avvicina sempre più il lancio di Windows 10X, dopo che è stata finalizzata l'ultima build in vista della pubblicazione. Quest'oggi sul web è emerso il filmato hands on, che vi mostriamo in apertura, che mostra il sistema operativo alle prese con un dispositivo a singolo schermo.

Nel breve video è possibile vedere una build quasi finale di Windows 10X, ma anche le modifiche che ha introdotto Microsoft in vista del lancio.

Sembra essere quasi confermata la scelta di rimuovere il supporto alle app Win32, mentre l'interfaccia grafica è praticamente identica: le animazioni sembrano essere più fluide e complessivamente si ha l'impressione che Windows 10X sia stato rifinito rispetto alle versioni iniziali.

Non è chiaro quando vedrà la luce l'OS: secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere lanciato in primavera, ma al riguardo da parte di Microsoft non sono arrivati molti dettagli a riguardo.

Qualche giorno fa, in un altro articolo pubblicato sul web, erano emerse quelle che saranno le principali novità che andranno a comporre Windows 10X, tra cui la barra delle applicazioni rinnovata, una nuova interfaccia utente e tanto altro.

Non è escluso che Microsoft apporti altre modifiche in vista del lancio, ma è indubbio che con il passare del tempo 10X faccia sempre più gola agli utenti.