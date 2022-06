Windows 11 e 10: utenti lamentano problemi con gli hotspot dopo l'ultimo aggiornamento

Nuovo problema noto per Windows 11 e 10. Il colosso di Redmond ha infatti riconosciuto un bug emerso dopo la pubblicazione del Patch Tuesday di GIugno 2022 per Windows 11 e 10 che provoca problemi con gli hotspot WiFi.

Nella fattispecie, dopo la connessione ad un hotspot, i computer la perderebbero improvvisamente. Ad essere interessate sono varie versioni client e server di Windows, come Windows 11, 10 e 7.

Allo stato attuale, l’unico modo per aggirare questo bug è disabilitare l’hotspot WiFi e trovare un altro modo per connettersi. Nel bollettino si legge che “dopo aver installato KB5014697 , i dispositivi Windows potrebbero non essere in grado di utilizzare la funzione hotspot Wi-Fi. Quando si tenta di utilizzare la funzione hotspot, il dispositivo host potrebbe perdere la connessione a Internet dopo la connessione di un dispositivo client. Per mitigare il problema e ripristinare l'accesso a Internet sul dispositivo host, è possibile disabilitare la funzione hotspot Wi-Fi”. Non è chiaro se, come avvenuto anche in altre circostanze simili, disinstallando l’aggiornamento il problema si risolva o meno, ed al momento non sono emerse informazioni.

Sempre con uno dei prossimi aggiornamenti, Microsoft ha introdotto Spotlight su Windows 11, una funzione sicuramente interessante che va a migliorare ulteriormente l’esperienza utente.