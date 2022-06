Windows 11 22H2: l'account Microsoft diventa obbligatorio, ma c'è un modo per evitarlo

Dopo aver verificato che il vostro PC sia compatibile con Windows 11 22H2, vi resta da fare solo una cosa per farvi trovare pronti all'update annuale del sistema operativo di Redmond: creare un account Microsoft. Infatti, l'azienda ha reso obbligatorio il possesso di un account Microsoft per l'utilizzo di Windows dalla versione 22H2 in poi.

Con l'aggiornamento 22H2 di Windows 11, noto anche come Sun Valley 2, pare infatti che Microsoft renderà obbligatori l'account Microsoft e la connessione a internet per il setup di ogni nuovo device che faccia uso del sistema operativo di nuova generazione. Sia Windows 11 Home che Windows 11 Pro, inoltre, richiederanno un account Microsoft ad ogni nuova installazione.

In altre parole, il sistema sarà riprogettato per imporre agli utenti l'inserimento dei propri dati ancora prima di accedere al desktop. Il cambiamento entrerà in vigore nel corso dell'autunno, quando Windows 11 22H2 sarà lanciato da Microsoft: finora, invece, è stato possibile creare un utente locale e decidere eventualmente di collegarsi ad un account Microsoft in un secondo momento.

Anche dopo l'aggiornamento, tuttavia, sembra che ci saranno dei modi per evitare di inserire le credenziali del proprio account Microsoft fin dal primo login sul PC, bypassando i sistemi di Microsoft. Il primo, consigliato da Windows Latest, è quello di inserire un indirizzo mail temporaneo o inventato e saltare la fase di sign-in nel proprio account. In questo caso, tuttavia, dovrete ripetere il processo ad ogni accensione del PC.

Un altro metodo, ancora più semplice e volto ad eliminare una volta per tutte l'obbligo di accesso al proprio account Microsoft, è il programma Windows Rufus, che nella sua versione 3.19, liberamente scaricabile da GitHub, permette di bypassare una volta per tutte l'annoso requisito imposto da Microsoft.