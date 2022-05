Windows 11 22H2 arriverà verso settembre/ottobre? Gli ultimi indizi

Microsoft recentemente ha affermato che Windows 11 è pronto per un’ampia distribuzione tra le aziende, ma sembrerebbe avere anche lasciato trapelare implicitamente la data di rilascio dell’aggiornamento 22H2. Nella guida per OEM e produttori di PC, infatti, si parla del periodo tra settembre e ottobre 2022.

Come ripreso da Windows Latest, la finestra temporale dell’avvio della distribuzione di Windows 11 22H2 sembra essere ormai definita: nel post per i partner commerciali, la società statunitense ha confermato che la build 22621 del sistema operativo – disponibile già dall’11 maggio per gli Insider – sarà la RTM, ovvero la versione che arriverà ai principali produttori una volta aggiornata con bug fix vari e migliorie del caso.

L’aggiornamento Sun Valley 2 è quindi terminato e aziende come Lenovo e HP potranno iniziare a spedire i rispettivi dispositivi di ultima generazione con tale, nuova versione del sistema operativo. Sebbene nel post si parli di una “deadline” fissata al 5 settembre 2022, in realtà essa non è la data esatta del rilascio di Windows 11 22H2, bensì una scadenza che indica il rilascio nell’autunno di quest’anno tra settembre e ottobre. Non ci resta quindi che rimanere vigili per conferme più ufficiali da parte di Satya Nadella e soci.

