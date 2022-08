Windows 11 22H2 ha finalmente una data d'uscita: pronti ad aggiornare il PC?

Windows 11 22H2 uscirà tra settembre e ottobre, questo lo sappiamo da mesi. Resta invece ancora incerta la data di uscita di Windows 11 22H2, dal momento che, nonostante le speculazioni, finora nessuno è riuscito a mettere d'accordo gli insider del settore. Oggi, però, le cose potrebbero cambiare.

Stando a quanto riportano testate del calibro di The Verge e Windows Central, citando le proprie fonti interne a Microsoft, la release di Windows 11 22H2 inizierà il 20 settembre, ovvero una settimana dopo la pubblicazione dei fix e delle patch del Patch Tuesday del prossimo mese. Niente accorpamento per i due aggiornamenti, dunque: chi vorrà mantenere il proprio PC in linea con l'ultima versione di Windows dovrà effettuare due update separati.

Vi ricordiamo comunque che Windows 11 22H2 è il primo maxi-aggiornamento di Windows 11: l'update, anche noto come Windows 11 Sun Valley 2, è in fase di testing ormai da mesi tra gli sviluppatori e gli iscritti ai programmi Beta e Insider di Microsoft. Tra le novità maggiori in arrivo troviamo una revisione del menu Start, con la possibilità di creare cartelle di applicazioni al suo interno, ma anche la reintroduzione del drag-and-drop sulla taskbar di Windows 11, richiesta a gran voce dai fan di Redmond.

Inoltre, Esplora File di Windows 11 riceverà un redesign di peso, che dovrebbe facilitarne la navigazione includendo diverse schede nella stessa finestra. Anche la Gestione Attività e il Pannello di Controllo saranno aggiornati, poiché la prima riceverà una revisione volta a renderla più facilmente comprensibile e user-friendly, mentre il secondo dovrebbe perdere buona parte delle proprie opzioni, che saranno "travasate" nell'app Impostazioni.

The Verge, infine, riporta anche che, questo autunno, Microsoft celebrerà il decimo anniversario dei dispositivi Surface lanciando diversi device della lineup insieme a Windows 11 Sun Valley 2. Intanto che aspettate l'arrivo dell'aggiornamento, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra guida per capire se il vostro PC è compatibile con Windows 11 22H2.