Windows 11 22H2 forzerà utilizzo account Microsoft per installare sistema operativo

Mentre ci arrivano alcune anticipazioni relative ai numerosi bug delle prossime build Insider di Windows 11, sempre dalla community del gigante di Redmond ci giungono nuove informazioni sull’aggiornamento alla versione 22H2 che, apparentemente, obbligherà tutti a configurare il sistema operativo con un account Microsoft.

Un recente report pubblicato dagli esperti colleghi di Windows Latest ha confermato che, in una delle ultime build in fase di sviluppo e prova, la società ha iniziato a forzare il collegamento tra il sistema operativo e un account Microsoft per ogni edizione di Windows 11, eccetto Windows 11 Enterprise. In questo modo, ogni utente privato beneficerà della configurazione rapida automatica di OneDrive su PC e della sincronizzazione immediata dei dati tra i propri dispositivi, cosicché diventi molto più semplice passare da un computer a un altro mantenendo le stesse impostazioni e preferenze.

Allo stato attuale, in realtà, risulta ancora possibile aggirare questo requisito utilizzando e-mail e password Microsoft inesistenti, ottenendo così un messaggio di errore che porterà gli utenti alla creazione di un account locale esattamente com’è possibile fare oggi.

Va anche ammesso, però, che questa soluzione pensata dai tecnici della società statunitense non è così negativa: non solo è ormai quasi una tradizione nell’intero mondo tech, vedi i casi di Google ed Apple per smartphone Android e iOS, ma comporta anche vantaggi organizzativi pratici nell’impostazione del sistema e nell’accesso rapido a servizi come OneDrive e Xbox, per gli amanti dei videogiochi.

A quest’ultimo proposito, la build 22616 di Windows 11 contiene una novità particolarmente comoda per i videogiocatori.