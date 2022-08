Windows 11 22H2: Microsoft ha finalmente risolto un bug che riduce le prestazioni del PC

Mentre Windows 11 si prepara a dire addio al Pannello di Controllo, pare che il prossimo update del sistema operativo di Microsoft potrebbe portare con sé il fix di un bug piuttosto fastidioso per gli utenti, che nei casi peggiori arriva a rallentare le performance dell'intero PC.

In particolare, il bug causerebbe uno spike dell'uso della CPU del computer, portando il sistema a rallentare il funzionamento del PC stesso per evitare danni e malfunzionamenti. Stando a numerosi report degli utenti sul Microsoft Feedback Hub, il bug sarebbe causato da un processo di base di Windows 11 noto come "sihost.exe".

"Sihost.exe" viene infatti utilizzato per gli elementi grafici di Windows 11, per il menu start e per la taskbar, nonché per molti effetti grafici e di UI, come le trasparenze dell'interfaccia. Il nome completo del processo, Shell Infrastructure Host, non aiuta a capire cosa potrebbe causare il bug, ma secondo gli utenti quest'ultimo si verificherebbe in maniera completamente casuale o per diverse ragioni.

In particolare, il bug colpirebbe soprattutto le installazioni "pulite" di Windows 11 e si verificherebbe soprattutto con operazioni di base, come il trasferimenti dei file. Il bug impatta perlopiù sull'utilizzo della CPU, che aumenta drasticamente e in maniera repentina, causando anche l'entrata in funzione delle ventole del processore.

Fortunatamente, però, Microsoft sembra aver risolto il problema nell'ultimo aggiornamento di Windows 11 per gli iscritti al programma Insider, i quali hanno confermato di non aver notato altri spike dell'uso della CPU del proprio PC dopo l'installazione dell'update. In particolare, l'aggiornamento che risolve il problema è chiamato Windows 11 KB5016700 ed è ancora in fase di testing nei canali Insider.

Ciò significa però che tutti gli utenti non iscritti al programma Insider dovranno aspettare l'uscita di Windows 11 22H2 per vedere risolto l'annoso bug. Al momento, comunque, neanche le note di rilascio dell'aggiornamento KB5016700 pubblicate da Microsoft sembrano fornire ulteriori informazioni sulla natura del bug.