Windows 11 22H2, migliora anche il gaming? Arrivano i nuovi driver NVIDIA

Abbiamo già scoperto la finestra di lancio di Windows 11 22H2, che dovrebbe essere rilasciato da Microsoft tra settembre e ottobre. Non conosciamo invece con precisione quali nuove feature arriveranno con Sun Valley 2, soprattutto per i videogiocatori: in tal senso, infatti, la comunicazione di Redmond è stata molto taciturna.

Oggi, tuttavia, sembra che le cose stiano per cambiare, perché sono finalmente arrivati i primi driver NVIDIA per Windows 11 22H2. Nello specifico, i driver arrivano a pochi giorni dall'uscita della Build 22621 di Windows 11 per gli iscritti ai canali Insider: la Build, stando a quanto ha già confermato il colosso di Redmond, è la versione RTM (Release to Manufactoring) di Windows 11 Sun Valley 2.

Ciò significa che la Build, attualmente in fase di testing tra gli iscritti alle Beta del sistema operativo, è la stessa versione che verrà fornita ai produttori di OEM per i propri dispositivi messi in commercio nei prossimi mesi, a cavallo del lancio di Windows 11 22H2. Non stupisce dunque che NVIDIA abbia pubblicato dei driver per questa specifica versione di Windows.

L'azienda di Santa Clara, infatti, vorrebbe utilizzare il software appena pubblicato per effettuare dei test di performance tra gli utenti Beta, per poi fornire una versione definitiva dei propri driver agli OEM che utilizzano prodotti NVIDIA, come le schede grafiche dell'azienda. Al contempo, però, ciò significa che le prestazioni del gaming degli iscritti al programma Windows Insider e dotati di Build con GPU NVIDIA dovrebbero migliorare nettamente proprio grazie ai nuovi driver.

Al momento, sfortunatamente, NVIDIA ha dato inizio solo al rollout dei driver RTX e Quadro in versione 516.25: i due driver sono perlopiù utilizzati in ambito aziendale, perciò molti utenti di Windows 11 in Beta potrebbero non notare alcuna differenza di performance sul proprio PC. Tuttavia, ciò sembra anche suggerire che l'arrivo dei driver GeForce e Studio sia imminente, benché la stessa NVIDIA non abbia rilasciato informazioni ufficiali a riguardo.