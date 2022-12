Windows 11 22H2, risolti i bug legati alle GPU NVIDIA: correte ad aggiornare!

Lo scorso mese, Microsoft ha giurato che avrebbe risolto i problemi di prestazioni di Windows 11 22H2 legati alle schede grafiche NVIDIA. Oggi, finalmente, pare che il colosso di Redmond sia riuscito nel suo intento: tutti i bug legati al gaming su Windows 11 22H2 sono stati risolti.

Ciò significa che il rollout di Windows 11 22H2 per PC con GPU NVIDIA è finalmente ricominciato, dopo che, a metà novembre, Microsoft lo aveva inaspettatamente bloccato proprio per via dei problemi di compatibilità con le schede grafiche del Team Verde. Stando a quanto riportano i colleghi di Bleeping Computer, nelle scorse ore Microsoft ha rimosso ogni avviso relativo ai problemi di compatibilità tra l'aggiornamento e le schede video di NVIDIA, il che significa che ora Windows 11 22H2 può essere installato su ogni PC compatibile senza temere problemi o bug.

Il blocco momentaneo del rollout di Windows 11 22H2 si era reso necessario quando gli utenti avevano scoperto, nelle loro build basate su GPU NVIDIA, un framerate instabile e un forte lag nei videogiochi, nonché un marcato sotto-utilizzo della CPU negli applicativi videoludici. A quanto pare, il problema dipendeva dal fatto che alcuni giochi e alcune applicazioni fossero in grado di attivare delle feature di debug del sistema che non dovevano essere disponibili per il pubblico, ma solo per gli sviluppatori.

Uno statement di Microsoft spiega dunque che "il problema è stato risolto con la versione KB5020044 di Windows, perciò tutti i blocchi di compatibilità con i PC con GPU NVIDIA sono stati rimossi il 14 dicembre 2022. Se non ci sono altri blocchi relativi al tuo PC, quest'ultimo potrebbe impiegare fino a 48 ore per offrirti la possibilità di aggiornare il sistema operativo a Windows 11 22H2".