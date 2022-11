Windows 11 22H2, saranno tre gli aggiornamenti principali: Moment 2 e 3 in arrivo nel 2023

Il rollout di Windows 11 22H2 si sta verificando più problematico del previsto: un grave bug che colpisce le configurazioni con GPU NVIDIA, insieme ad una scarsa adozione da parte degli utenti, stanno infatti rallentando le procedure di aggiornamento di Windows rispetto ai piani di Microsoft. La casa di Redmond, però, potrebbe avere una soluzione.

Stando a quanto riporta Windows Latest, infatti, Microsoft rilascerà tre "Feature Update" per Windows 11 22H2, e non solo due (come originariamente previsto). Anzi, Microsoft ha già pubblicato il primo di questi aggiornamenti, intitolato "Moment 1", nel mese di ottobre, migliorando la taskbar e la sua interfaccia utente, inserendo le schede su Esplora File di Windows 11 e implementando una nuova app Foto e le Azioni Suggerite.

L'aggiornamento Moment 2 arriverà a inizio 2023, secondo i rumor tra i mesi di gennaio e di marzo. Anche quest'ultimo aggiornamento dovrebbe "sovrapporsi" a quelli dei regolari Patch Tuesday e introdurre una pletora di nuove funzioni, ancor prima che fix ai bug ed ai problemi di sicurezza del sistema operativo. Per il momento, però, non sappiamo quante e quali feature verranno implementate con Moment 2.

Sia Moment 1 che Moment 2, comunque, sono aggiornamenti pensati per attivare funzione che Microsoft non è riuscita a inserire in Windows 11 22H2 per questioni di tempo o per via di bug che si sono presentati all'ultimo momento. Per questo motivo, dopo di essi il colosso di Redmond non sembrava aver programmato alcuna novità aggiuntiva.

Nelle ultime Build di Windows 11 in preview, tuttavia, sono comparsi diversi riferimenti a Windows 11 22H2 Moment 3, suggerendo che un terzo, grande aggiornamento di Windows 11 22H2 sia stato programmato per il 2023 inoltrato, magari per i mesi estivi. Con ogni probabilità, però, Moment 3 sarà davvero l'ultimo feature update di Windows 11 22H2, dal momento che Windows 11 23H2 uscirà a ottobre 2023, o poco dopo.