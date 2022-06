Windows 11 22H2 sempre più vicino: Microsoft rilascia la Release Preview

Mentre i nuovi driver NVIDIA sembrano suggerire un forte indirizzo verso il miglioramento nel gaming su Windows 11 22H2, gli occhi degli appassionati sono puntati verso il rilascio del grande aggiornamento del sistema operativo di Microsoft.

Tuttavia, nonostante numerose voci di corridoio indichino un possibile lancio di Windows 11 22H2 tra settembre e ottobre 2022, il colosso di Redmond nella giornata del 7 giugno 2022 ha rilasciato la nuova versione dell'OS nel canale Release Preview: "Oggi stiamo rendendo disponibile Windows 11 in versione 22H2 Build 22621 nel canale Release Preview per i partecipanti al programma Windows Insider for Business per la convalida sui dispositivi delle loro organizzazioni".

Al netto delle novità della versione 22H2, questa build in particolare porta con sé una serie di miglioramenti e fix per l'esperienza complessiva, dai comandi vocali a File Explorer, passando per la barra delle applicazioni.

Non è ancora tutto perfetto, certo, ma questa pubblicazione a sorpresa è un gigantesco passo in avanti verso il rilascio definitivo del tanto atteso update che promette di rinnovare molti aspetti di Windows 11 tra cui il menu ALT + TAB con la versione 22H2, che dovrebbe subire un restyling completo e un ridimensionamento, che dovrebbe consentire una navigazione più immediata tra le finestre.