Windows 11 22H2 è vicino: già scovati i file ISO, in attesa del lancio

Il lancio di Windows 11 22H2, il nuovo major update per Windows 11, potrebbe essere davvero molto vicino. E mentre sul web alcuni segnalano di aver ricevuto dei laptop con l’aggiornamento già installato, oggi spuntano addirittura i link ai file ISO.

Il sito web TechBench infatti, ha scovato due collegamenti ai file che dovrebbero consentire di installare il pacchetto sui PC.

Ovviamente non sappiamo con assoluta certezza se questo sia preludio ad un lancio prossimo o meno, ma è indubbio che il fatto che siano trapelati i file ISO lascia intuire che ormai ci siamo e non dovrebbe passare troppo tempo prima che Microsoft lo renda disponibile.

Alcune voci trapelate lo scorso mese, e riportate da testate del calibro di The Verge e Windows Central, riferivano che Windows 11 22H2 potrebbe arrivare il 20 Settembre, ma conferme ufficiali almeno al momento ancora non ne sono arrivate. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuovi dettagli in merito.

Nel frattempo, però, la scorsa settimana Microsoft ha risolto un bug critico in Windows 11, legato ad Esplora File: si trattava di un problema che causava il blocco dell’applicazione in quanto impediva la selezione dei comandi integrati nella parte superiore del File Explorer, come copia, incolla, rinomina ed elimina.