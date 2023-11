Windows 11 23H2 non si installa? Microsoft al lavoro sul problema, ma c'è già un fix!

Il maxi-aggiornamento a Windows 11 23H2 è arrivato e... gli utenti hanno iniziato a lamentarsi dei bug. Come prevedibile, d'altro canto. Una piccola parte di PC, infatti, sembra avere alcuni problemi con l'installazione di Windows 11 23H2, mentre altri manifesterebbero dei malfunzionamenti dopo l'update all'ultima versione del sistema operativo.

Come spiega Windows Latest, i commenti degli utenti sono iniziati ad arrivare subito dopo il lancio di Windows 11 23H2 in versione stabile, e si sono coagulati sul Feedback Hub di Microsoft. Il problema principale - fortunatamente non troppo grave - sarebbe la mancata installazione dell'update, che però non avrebbe ripercussioni sul sistema, che viene riportato semplicemente allo stato pre-aggiornamento. Sfortunatamente, Windows fornisce messaggi di errore generici per l'aggiornamento fallito, impedendo l'identificazione delle sue cause.

Un utente, in particolare, ha spiegato che "il programma si scarica e inizia ad installarsi fino al 25%, poi smette di funzionare. Il messaggio di errore dice "Non è stato possibile installare l'aggiornamento, ma puoi provare ancora più tardi (0x800f081f)". Altri, invece, hanno addirittura spiegato che il download stesso non si completerebbe con successo, bloccandosi prima di raggiungere il 100%. Altri ancora, infine, riportano l'errore "0x80246019", relativo a dei file corrotti o mancanti o ad una memoria piena.

Fortunatamente, sembra che Microsoft sia al lavoro sul problema, dal momento che i tecnici dell'azienda hanno spiegato di aver "ricevuto la segnalazione". Un fix, dunque, dovrebbe essere in arrivo a breve. Un consiglio valido per risolvere il bug, comunque, sembra essere quello di installare tutti gli aggiornamenti pre-Windows 11 23H2 prima di scaricare e installare quest'ultimo: gli update sono disponibili in ordine cronologico sull'Update Catalog di Microsoft.

In particolare, la versione KB5031455 di Windows 11 sarebbe importantissima per assicurare il corretto aggiornamento a Windows 11 23H2: quest'ultima, infatti, conterrebbe diversi file di base per le nuove feature introdotte con l'ultimo maxi-aggiornamento rilasciato dal colosso di Redmond.