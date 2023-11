Windows 11 23H2 ha rotto l'assistente vocale: Microsoft al lavoro su un fix

A poche settimane dal lancio di Windows 11 versione 23H2, avvenuto il 31 Ottobre 2023, si moltiplicano le segnalazioni degli utenti che hanno aggiornato i loro PC attraverso lo strumento di creazione multimediale e che lamentano l’impossibilità ad utilizzare l’assistente vocale.

Il problema è stato confermato dalla stessa Microsoft, secondo cui l’utilizzo del supporto fisico o delle immagini del disco di Windows 11 23H2 potrebbe buggare l’assistente vocale rendendolo di fatto inutilizzabile, sebbene questo sia regolarmente presente nel supporto dell’installazione. Tale bug, evidenzia Microsoft, si presenta solo durante l’installazione, il che potrebbe rappresentare un problema non di poco conto per gli utenti dal momento che rappresenta un’opzione di accessibilità molto utilizzata.

“Tieni presente che questo problema non si verifica quando Windows 11 versione 23H2 viene installato utilizzando Windows Update su un dispositivo su cui è installato già Windows 10 o Windows 11. Questo problema si verifica solo quando vengono utilizzati supporti fisici o ISO per questa installazione e l'Assistente vocale è interessato solo mentre è in corso il processo di installazione. Successivamente, dovrebbe continuare a funzionare come previsto una volta completato il processo” si legge nel documento di supporto di Microsoft. Un fix comunque dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio, attraverso un nuovo file d’installazione.

Prossimamente, Microsoft dovrebbe consentire di disinstallare Edge e disattivare Bing da Windows 11.