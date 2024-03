Con Windows 11 24H2 arriva l'hotpatching: il PC si aggiornerà senza riavviarsi

Ormai è certo: Windows 11 24H2 è in arrivo e, con ogni probabilità, verrà rilasciato nella seconda metà del 2024. Oggi, però, scopriamo che il nuovo aggiornamento di Windows 11 potrebbe portare con sé una novità non da poco: a quanto pare, infatti, non sarà più necessario riavviare il PC per installare gli update software!

La notizia arriva da Windows Latest, che spiega che Windows 11 24H2 introdurrà l'"hotpatching" sui PC Windows. La funzione - già disponibile su alcune build di Windows Server - permette di installare gli aggiornamenti minori, come quelli del Patch Tuesday, senza dover spegnere e riavviare il PC. Per esempio, in presenza di una feature di hotpatching, il vostro PC potrebbe installare l'update del Patch Tuesday di marzo 2024 per Windows 11 senza alcun riavvio e, soprattutto, senza che ve ne accorgiate.

Considerato che Microsoft rilascia un aggiornamento software al mese, in occasione del Patch Tuesday (il secondo martedì di ogni mese), la novità potrebbe fare la felicità di molti utenti, che magari si scordano di spegnere o riavviare il proprio desktop o laptop di frequente. Lo stesso vale per chi controlla una pletora di PC per lavoro, come i tecnici informatici o scolastici, che devono costantemente richiedere agli utenti di riavviare i proprio PC per rimanere in linea con l'ultima versione del software disponibile.

Stando ad un articolo pubblicato da Microsoft - che sfortunatamente non scende troppo nel tecnico - l'hotpatching permette di "applicare delle patch al codice in memoria relativo ad alcuni processi senza dover riavviare i processi stessi o il sistema operativo". Ciò, tuttavia, non significa che potrete semplicemente scordarvi di riavviare il vostro PC: al contrario, anche a fronte dell'implementazione dell'hotpatching, il colosso di Redmond richiederà come minimo un riavvio del PC ogni tre mesi ai suoi utenti.

Nello specifico, Microsoft alternerà hotpatch e aggiornamenti con obbligo di riavvio nelle sue release annuali. Questi ultimi saranno rilasciati a cadenza trimestrale (per esempio, a gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno), mentre le hotpatch verranno pubblicate ogni mese. A questi aggiornamenti dovrebbero poi aggiungersi gli "update non pianificati", che serviranno a risolvere bug improvvisi e falle di sicurezza particolarmente gravi, e che richiederanno a loro volta un riavvio del PC.