Windows 11 24H2, in arrivo l'Automatic Super Resolution: upscaling con AI per i giochi

Solo qualche giorno fa, Microsoft ha annunciato l’aggiornamento 24H2 per Windows 11 che sarà disponibile nella seconda metà del 2024 e porterà con se tante novità. Il leaker PhantomOfEarth, attraverso il suo account ufficiale X ha condiviso alcuni screenshot che confermano l'arrivo di nuova funzionalità chiamata Automatic Super Resolution.

A quanto pare, abilitandola si potrà sfruttare l’intelligenza artificiale per fare si che i giochi supportati girino in maniera più fluida e con dettagli migliorati, come si legge proprio negli screenshot.

Sostanzialmente, quindi, si tratterà di un sistema di upscaling nativo che dovrebbe utilizzare l’intelligenza artificiale per il gaming. Secondo PCGamer, sebbene i dettagli al momento siano ancora scarni, il funzionamento dovrebbe essere simile alla Radeon Super Resolution di AMD, che è una soluzione basata sui driver utilizzata per l’upscaling nei giochi che non supportano l’FSR.

A giudicare da come è presentata, l’Automatic Super Resolution è a tutti gli effetti un’evoluzione della funzione Video Super Resolution che sempre utilizzando l’intelligenza artificiale è in grado di migliorare la qualità dei video in riproduzione.

Al momento, da parte di Microsoft non sono emersi molti dettagli in merito, ma sarà senza dubbio interessante capire l’evoluzione dello sviluppo. Ovviamente vi terremo aggiornati appena emergeranno ulteriori informazioni in merito.