Windows 11 24H2, Microsoft rinnova i widget: cosa cambia a metà 2024

Mentre il pensionamento di WordPad su Windows 11 si avvicina, Microsoft continua a testare nuove funzioni per il suo sistema operativo proprietario. In particolare, sembra proprio che Windows 11 24H2 - in arrivo nella seconda metà dell'anno - porterà con sé grandi cambiamenti ai widget del sistema operativo.

Stando a quanto riporta Windows Latest, Microsoft avrebbe pesantemente rivisto la Widget Board di Windows 11, dotandola anche di un sistema di navigazione tra un widget e l'altro. Il portale specializzato nel mondo del sistema operativo Microsoft riporta di aver notato il cambiamento dopo aver installato gli ultimi aggiornamenti in beta disponibili sia per Windows 11 che per il Microsoft Store.

Dopo aver aggiornato il sistema operativo e aver installato l'ultima build di Windows 11 24H2, potreste notare che la Widget Board ha cambiato design, e ora presenta due tab in alto a sinistra, chiamate rispettivamente "My Widgets" e "My Feed": la prima mostra unicamente i widget installati sul vostro PC, mentre la seconda presenta sia i widget che le tab presenti nel vostro feed, come notizie e altri contenuti.

In aggiunta, Microsoft ha anche implementato le icone delle notifiche sulla taskbar di Windows 11, in modo da permettere agli utenti di aprirle al volo e di non perdersi alcun messaggio in arrivo sul PC o sullo smartphone collegato. L'aggiornamento ha anche portato con sé una piccola revisione per la gestione dei feed delle notizie sulla Board "My Feed": gli utenti europei, in particolare, potranno importare i feed di terze parti (compresi i propri) a partire dall'aggiornamento a Windows 11 24H2, ma per ora la feature in beta non sembra funzionare ancora.

