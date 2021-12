Windows 11 abbraccia il Pantone Color of the Year 2022 con un bellissimo tema

Dopo il restyling di Notepad per Windows 11, che ha introdotto finalmente anche la modalità scura per le note, arrivano buone nuove anche sul fronte dei contenuti per la personalizzazione. In particolare, il tema per Windows 11 con il colore Pantone del 2022.

Disponibile sullo store ufficiale Microsoft, la descrizione per il tema "Pantone Color of the Year 2022" recita: "Vivi nei colori con queste quattro immagini personalizzate del fiore di Windows reimmaginate utilizzando il colore Pantone del 2022, il PANTONE 17-3938 Very Peri, una tonalità dinamica che unisce la fedeltà e la costanza del blu con l'energia e l'eccitazione di rosso".

Una svolta artistica che potrebbe fare felice più di qualcuno, alla ricerca di nuove tonalità per arricchire la propria esperienza con il nuovo sistema operativo di Microsoft oltre i classici temi stock, tra i quali ve n'è più di uno già particolarmente interessante, come ad esempio Flusso, Bagliore e Movimento.

Per l'installazione del tema è necessario, innanzitutto, scaricare il pacchetto dal negozio ufficiale tramite questo link, oppure semplicemente cercandolo sul Microsoft Store con le parole chiave Pantone Color of the Year 2022. Terminata la procedura di installazione, per applicare il tema occorre andare sul Menu Start, recarsi sull'icona delle Impostazioni e, entrando nella sezione Personalizzazione, cercare la voce Temi.

Chi è alla ricerca di un po' di nostalgia, invece, potrebbe trovare conforto nelle Live Tiles per Windows 11, tentativo di uno sviluppatore indipendente di portare una boccata del Design Metro di Windows 8 anche sull'ultima fatica del colosso di Redmond.