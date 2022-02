Windows 11 si adatterà meglio ai tablet: Microsoft svela un'importante novità

Microsoft lavora ad un’interfaccia utente più tablet-friendly. Il colosso di Redmond, infatti, ha annunciato che presto renderà disponibile una barra delle applicazioni progettata ad hoc per i tablet, in grado di mostrare solo informazioni critiche come ora, data e stato della rete e batteria.

L’obiettivo di Microsoft è rendere meno ingombrante la barra, nascondendo le icone delle app, la ricerca, i widget ed il pulsante Start. La nuova opzione, inoltre, nasconderà in automatico la barra delle applicazioni quando si utilizza un dispositivo in modalità spazio: in questo modo gli utenti avranno più spazio a disposizione sullo schermo, come mostriamo nella comparativa presente in calce diffusa direttamente da Microsoft.

A parte ciò, la società di Redmond sta anche ottimizzando il funzionamento dei widget in Windows 11: in una delle ultime Insider Preview sono presenti più informazioni e contenuti dinamici nei widget. Secondo il team Insider “ciò dovrebbe facilitare la scoperta ed interazione con nuovi widget e newsfeed”.

Sempre nella stessa release, Microsoft sta testando 37 nuove emoji, che si stanno facendo largo anche in Android ed iOS e sono basate sulla piattaforma Emoji 14.0. Sono in arrivo anche aggiornamenti per Microsoft Edge, che renderanno più accessibile e semplice la navigazione web. Ovviamente prima del lancio finale queste novità saranno testate ed ottimizzate.

Nelle ultime ore è emersa anche la notizia che Windows 11 mostrerà una filigrana sui PC non compatibili.