Windows 11 dice addio a Cortana: è la fine di un'era per Microsoft

Inizio agosto 2023. Mentre in Italia non si fa altro che fare riferimento all'imminente "sabato da bollino nero", nel mondo della tecnologia si chiude un'era. Senza troppi annunci in pompa magna (ma con una schermata nera e scritte bianche) se ne va Cortana, l'assistente personale su cui Microsoft aveva tanto puntato.

"Consente di risparmiare tempo e concentrare l'attenzione sugli aspetti più importanti", si legge ancora oggi sul portale di supporto ufficiale Microsoft. L'assistente per la produttività personale della società di Redmond, però, è ora stato disabilitato mediante un update, dato che è arrivato il termine del supporto.

L'annuncio è legato direttamente al sito Web ufficiale di Microsoft: "Stiamo apportando alcune modifiche a Windows che avranno impatto sull'app Cortana. A partire da agosto 2023, non supporteremo più Cortana in Windows come app autonoma. Tuttavia, puoi comunque accedere a potenti funzionalità di produttività in Windows ed Edge, che hanno aumentato le funzionalità di intelligenza artificiale".

L'azienda di Satya Nadella poi specifica che "è ancora possibile ottenere assistenza per le attività, il calendario e la posta elettronica, ma in modi nuovi e interessanti. Questa modifica ha effetto solo su Cortana in Windows e la tua assistente di produttività, Cortana, continuerà a essere disponibile in Outlook Mobile, Teams mobile, display di Microsoft Teams e sale di Microsoft Teams".

Insomma, Cortana rimarrà comunque disponibile in alcuni contesti specifici, ma sparisce da Windows e non sorprende il fatto che sia la stessa Microsoft a consigliare agli utenti di rivolgersi ora a Bing o Windows Copilot. In parole povere, l'era dell'intelligenza artificiale sta mettendo la parola fine sul progetto Cortana, un tempo una funzionalità importante per Microsoft (anche nel contesto del progetto Windows Phone), che sta progressivamente venendo disabilitata mediante un aggiornamento in fase di rollout tramite il Microsoft Store per Windows 10 e Windows 11. Si chiude un'era, ma l'integrazione di Bing IA in Windows 11 ne sta aprendo un'altra.