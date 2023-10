Windows 11, dice addio a Cortana: già rimossa l'app, il futuro è Copilot

Nell’ultima Preview Build di Windows 11 c’è un’assenza importante. Come riportato dai colleghi di TechRadar, infatti, non è presente l’applicazione di Cortana e in un post pubblicato sul blog di Windows Insider, gli ingegneri del colosso di Redmond hanno spiegato questa decisione.

In una pagina di supporto dedicata, Microsoft ha anche fornito ulteriori dettagli sulla fine del supporto per l’app standalone di Cortana: “stiamo apportando alcune modifiche a Windows e Microsoft 365 che avranno un impatto sugli utenti di Cortana. Cortana in Windows come app autonoma è stata rimossa. Il supporto per Cortana in Teams Mobile, Microsoft Teams display e Microsoft Teams Rooms terminerà nell'autunno del 2023. Anche l'assistenza vocale in Outlook mobile e Microsoft 365 mobile terminerà nell'autunno del 2023, tuttavia continueremo a supportare Play My Emails in Outlook Mobile” afferma la società americana che osserva come tale decisione sia destinata ad avere un impatto sul modo di lavorare di migliaia di utenti.

Si tratta comunque di un grande passo per Microsoft, che ha investito ingenti risorse nello sviluppo di Cortana, ma è innegabile che la società americana intenda puntare su Copilot che è stato alla Buid Conference di quest’anno e che ha aperto le porte di Windows all’IA.