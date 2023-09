Windows 11 dice addio alle password: si useranno le PassKey

Microsoft, come altre società del comparto tech, è al lavoro per dire addio alle password grazie al supporto Passkey. La società di Redmond ha annunciato che sta espandendo il supporto alle passkey in Windows 11, e presto gli utenti saranno in grado di sfruttare la nuova tecnologia per accedere ai PC.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft spiega che con il prossimo aggiornamento dell’OS, gli utenti potranno creare una passkey con Windows Hello da utilizzare per accedere ai servizi supportati utilizzando il proprio volto, l’impronta digitale o il PIN, il tutto senza bisogno di alcuna password.

Ma non è tutto, perchè Microsoft con Windows 11 includerà anche un sistema di gestione delle Passkey direttamente sui PC e dispositivi mobili, dove potranno essere utilizzate e memorizzate in totale sicurezza.

Anche i team IT avranno la possibilità di rimuovere le password per i dipendenti sui PC dotati di Windows 11 e Windows Hello for Business. Secondo Microsoft le passkey “rappresentano il futuro multipiattaforma e multiecosistema dell'accesso a siti Web e applicazioni" ed offrono un’alternativa più sicura alle password tradizionali o l’autenticazione a due fattori dal momento che si basano su una coppia di chiavi crittografiche. Anche altre società come Apple e Google le stanno implementando.