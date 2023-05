Windows 11, adozione al massimo storico ma Windows 10 è ancora lontano

Come da protocollo, Statcounter ha pubblicato il rapporto di Aprile 2023 relativo alla diffusione delle varie release di Windows a livello mondiale. A farlo da padrone è ancora Windows 10, ma Windows 11 registra un’adozione al massimo storico.

Nella fattispecie, Eleven ora è presente sul 23,01% dei PC Windows attivi a livello mondiale, con un aumento di 2,06 punti percentuale rispetto a marzo 2023. La crescita si conferma costante, ma non abbastanza da detronizzare Windows 10 che con la sua massiccia quota di mercato de, 71,45% resta il più popolare, sebbene stia lentamente calando dopo il forte aumento registrato dopo la fine del supporto di Windows 7.

Proprio di recente, inoltre, Microsoft ha annunciato che la versione 22H2 di Windows 10 sarà quella finale e non saranno più pubblicate nuove release: probabilmente la decisione è stata presa per evitare che Ten si trasformi in un altro Windows 7, che le persone hanno faticato ad abbandonare. La fine del supporto a Windows 10 è prevista nell’ottobre 2025, ma nel frattempo si stanno iniziando a rincorrere le voci su un possibile lancio e presentazione di Windows 12, di cui però ancora non sappiamo molto e probabilmente maggiori informazioni saranno diffuse solo nel corso dei prossimi mesi.