Windows 11 aggiorna Android 13 per WSA: non manca molto al lancio stabile

Microsoft nella giornata di ieri ha distribuito il primo Patch Tuesday del 2023 su Windows 11, ma non è l’unica grande novità firmata dal gigante di Redmond vista in queste ore. Parallelamente, infatti, è arrivato Android 13 per il sottosistema Windows per Android con un update speciale di gennaio.

Il grande salto all’ultima versione del robottino verde arriva con altre sei modifiche per WSA (Windows Subsystem for Android), tutte disponibile per coloro che sono iscritti al programma Windows Insider. Con il passaggio del sottosistema Windows per Android alla versione numero 2211.40000.11.0 non ci saranno, però, grossi cambiamenti concreti eccetto all’iterazione dell’OS, poiché si tratta principalmente di modifiche per prestazioni e affidabilità.

Specifichiamo che per ottenere Android 13 su WSA è necessario avere accesso alle versioni Beta, Dev e Release Preview di Windows 11, eventualmente iscrivendosi tramite la schermata Windows Update delle impostazioni al programma Insider. Per quanto concerne il resto dell’utenza, ferma alla versione stabile di Windows 11, l’update dovrebbe arrivare tra poche settimane dopo un primo periodo di beta testing. Secondo previsioni precedenti, il lancio dovrebbe avvenire entro il primo trimestre del 2023.

A fine dicembre abbiamo invece segnalato un’altra novità possibilmente in arrivo sempre su Windows 11. Secondo un tweet pubblicato da un dipendente Microsoft, poi prontamente rimosso, il Blocco Note starebbe per cambiare diventando più moderno e pulito, abbandonando il vecchio design tradizionale.