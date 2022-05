Windows 11, si aggiorna anche l'app Gestione Attività: ecco cosa cambia

A poche ore dalla release dell'ultima build di Windows 11 per Insider, iniziano a trapelare le prime novità sulle nuove feature contenute nell'aggiornamento, che potrebbe essere l'ultimo prima di Windows 11 Sun Valley 2, il primo major update del sistema operativo del colosso di Redmond.

La novità principale che troviamo nella Build 22610 di Windows 11 è il nuovo Task Manager "colorato" di Windows, la cui interfaccia è stata modificata e resa più moderna grazie anche all'implementazione di WinUI. Quest'ultima, inoltre, dovrebbe rendere finalmente la gestione attività di Windows 11 più graficamente coesa con il resto del sistema operativo.

Sfortunatamente, però, Microsoft non aggiungerà nuove feature alla gestione attività di Windows 11 né, come molti speravano, ricostruirà da zero l'app per il suo sistema di nuova generazione, rendendola magari compatibili con UWP. Nulla di questo genere, dunque, poiché l'aggiornamento del programma, in arrivo per tutti gli utenti con Windows 11 Sun Valley 2, dovrebbe concentrarsi solo su un refresh grafico.

Nell'immagine in calce, potete dare un'occhiata alla nuova UI del Task Manager di Windows 11, che ora presenta anche dei controlli più intuitivi per il passaggio da un processo all'altro e per la navigazione tra menu, i quali sono stati tutti racchiusi in una tendina a nella fascia sinistra dell'applicazione.

Inoltre, sembra che la gestione attività abbia ricevuto la modalità scura e il supporto per gli accent colour di sistema, risultando in piena continuità grafica con il menu Start, la taskbar, le notifiche e diverse altre aree del sistema operativo.



Al momento, tuttavia, i colori d'accento del sistema operativo si applicano solo alla scheda dei processi aperti, e non a quella del monitoraggio delle attività e delle performance. Intanto, comunque, Windows 11 Sun Valley 2 sarebbe vicinissimo, con un'uscita programmata nel prossimo mese per gli iscritti al programma Insider.