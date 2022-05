Windows 11 si aggiorna: arriva il Microsoft Patch Tuesday di maggio

Dopo aver scoperto che le prossime Build per Insider di Windows 11 avranno diversi bug, Microsoft ha pubblicato nella giornata di ieri gli aggiornamenti del Patch Tuesday di maggio sia per Windows 10 che per Windows 11. I due aggiornamenti sembrano risolvere alcune falle critiche di sicurezza per i sistemi operativi del colosso di Redmond.

Nello specifico, per Windows 11 è stato pubblicato l'update KB5013943, che porta il sistema operativo alla Build stabile 22000.675. L'aggiornamento, a quanto pare, non introduce nuove feature degne di nota, ma sembra risolvere diversi problemi di sicurezza di Windows 11 non meglio specificati.

Inoltre, Microsoft sembra aver apportato anche diversi bugfix al suo sistema operativo: nello specifico, l'azienda ha risolto i problemi di flickering allo schermo di Windows 11 introdotti con l'aggiornamento del sistema operativo del 29 aprile. Inoltre, è stato anche risolto un bug della versione 3.5 del .Net Framework, che impediva la corretta apertura di alcune app preinstallate su Windows.

Allo stesso modo, anche su Windows 10 sono state pubblicate le Build 19042, 19043 e 1904.1706, rispettivamente disponibili per le versioni 20H2, 21H1 e 21H2 del sistema operativo. Anche in questo caso, non sembrano essere state introdotte nuove feature di rilievo, come ci si aspetterebbe per un sistema operativo ormai sul viale del tramonto.

Tuttavia, gli aggiornamenti introducono "diversi fix di sicurezza per il sistema operativo Windows", stando a quanto riporta il changelog di Microsoft. Non è comunque ancora chiaro quali problemi siano stati risolti dall'azienda di Redmond su Windows 10.

In entrambi i casi, Microsoft consiglia fortemente l'aggiornamento, in modo da mantenere il PC protetto contro ogni eventuale minaccia capace di sfruttare le vulnerabilità di Windows e da migliorare la propria esperienza utente tramite la riduzione del numero di bug di sistema.