Windows 11, bug rende impossibile installare gli aggiornamenti: Microsoft pensa a un fix

L'ultimo update di sicurezza di Windows 11, che ha aggiornato il sistema operativo alla versione KB5016629, sembra aver portato con sé un certo numero di bug. Oggi, infatti, è la stessa Microsoft a confermare la presenza di un bug nell'aggiornamento, che ne impedirebbe persino la corretta installazione.

La scorsa settimana, vi abbiamo riportato un bug nel cifratura dei dati su Windows 11 che comportava la perdita di documenti da parte degli utenti in alcuni casi particolari. Fortunatamente, il problema era limitato alle versioni di Windows 11 destinate agli utenti iscritti al programma Insider ed è rapidamente stato risolto dalla stessa Microsoft.

Il nuovo bug scoperto dalla casa di Redmond riguarda invece l'aggiornamento del Patch Tuesday di agosto per Windows 11, che include sia miglioramenti di sicurezza che fix secondari per il sistema operativo. Il problema sembra manifestarsi direttamente in fase di installazione dell'aggiornamento, causando il fallimento dell'installazione stessa senza però fornire alcun messaggio di errore comprensibile all'utente.

Dopo diverse segnalazioni sul Feedback Hub di Microsoft, la casa di Redmond ha confermato con una pagina di supporto di essere al corrente del problema e al lavoro per risolverlo. Alcuni utenti, intanto, hanno spiegato che "ci vuole un sacco di tempo per il download, e poi il sistema riporta un codice di errore [0x80073701], senza altre informazioni. Qualche impiegato di Microsoft deve sapere cosa significa questo codice e come correggere il problema".

Inoltre, la stessa Microsoft ha ammesso l'esistenza di un altro bug, che questa volta riguarda la visualizzazione dei file XPS, XML e OXPS, che non possono essere aperti dall'app dedicata di Windows in lingue diverse dall'inglese. Inoltre, l'apertura di un file simile sembra causare un elevato carico di lavoro sulla CPU e sulla RAM del PC.