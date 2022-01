Windows 11: nuovo aggiornamento per l'app Il Tuo Telefono, cosa cambia?

Poco l'apparizione del nuovo Microsoft Defender su Microsoft Store, un'altra nota app per Windows 11 è pronta ad aggiornarsi: si tratta dell'applicazione Il Tuo Telefono, che permette di visualizzare le notifiche ricevute sul proprio smartphone Android, di ricevere e inviare messaggi e di effettuare chiamate dal PC.

Microsoft ha già aggiornato Il Tuo Telefono lo scorso dicembre, insieme a OneDrive, con la Build 22509 per Insider di Windows 11. In particolare, l'app di collegamento tra smartphone e PC aveva ricevuto un redesign completo in linea con quello di Windows 11, ottenendo, tra le altre cose, una nuova palette di colori e una visualizzazione della finestra dotata di angoli arrotondati.

Con l'ultimo aggiornamento, pubblicato il 13 gennaio, Microsoft ha modificato l'interfaccia utente di Il Tuo Telefono: la nuova UI, pur basandosi su quella già in uso dall'app per Windows 11, ha introdotto una lunga serie di piccoli miglioramenti. Per esempio, ora tutte le notifiche sono riunite in un apposito pannello, che si trova nella parte sinistra della finestra, mentre la barra di accesso ai messaggi, alle foto, ai video e alle app da remoto si trova in alto a destra.

Questi cambiamenti, uniti ad alcune modifiche minori, rendono il design dell'app più pulito e meno "claustrofobico", permettendo un'esperienza utente migliore per chi utilizza il programma su Windows 11. Purtroppo, però, l'aggiornamento non comprende nuove feature per l'applicazione, le cui funzioni sono rimaste invariate.

Microsoft ha infatti confermato che non sta lavorando a nuove feature per Il Tuo Telefono, ma intanto gli utenti iscritti al programma Insider che hanno installato la Build 22533 di Windows 11 possono provare la nuova interfaccia per le chiamate presente sull'app, che presenta delle icone rinnovate, nuovi font e una nuova disposizione degli elementi dell'UI. La casa di Redmond, comunque, ha confermato che, al netto delle novità, la funzione delle chiamate non ha subito cambiamenti.