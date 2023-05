Windows 11, l'ultimo aggiornamento migliora le prestazioni: ve ne eravate accorti?

L'aggiornamento Moment 3 di Windows 11 22H2 è stato rilasciato da Microsoft il 25 maggio scorso, e in molti hanno subito testato le nuove feature dell'ultima versione del sistema operativo della casa di Redmond. Tra le novità che in molti potrebbero non aver notato, però, abbiamo un netto incremento delle performance di Windows su tutti i PC:

La notizia arriva da Windows Latest, ed è stata in realtà già confermata da un documento del Supporto Microsoft risalente alla scorsa settimana, passato però in sordina presso gli utenti. Il documento spiega che i tempi di caricamento del desktop sono stati ridotti del 10% dopo l'avvio del PC, mentre il "peso" in termini di tempo delle app sull'accensione del dispositivo è stato dimezzato.

Non solo: sono stati anche introdotti degli strumenti per aumentare l'efficienza energetica del PC e abbatterne i consumi, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Microsoft ha implementato persino delle nuove raccomandazioni per gli utenti, volte a non far scaricare troppo rapidamente la batteria dei laptop e a ridurre le emissioni di desktop e notebook, agendo sulla programmazione degli aggiornamenti di Windows Update.

In generale, Microsoft stima che le sue nuove misure ridurranno i consumi del 6% per gli utenti che decideranno di utilizzare le impostazioni energetiche raccomandate dall'azienda. Il colosso di Redmond ha poi invitato gli utenti a tenere sempre aggiornato il proprio PC, perché ulteriori miglioramenti in senso ecologico arriveranno prossimamente.

Inoltre, anche l'avvio di Microsoft Edge è ora più rapido, mentre il consumo della RAM da parte delle tab aperte sul browser è stato abbattuto fino all'83% grazie a nuove funzioni quali le Sleeping Tabs. Lo stesso vale per Microsoft Teams, che dovrebbe essere il doppio più veloce e consumare la metà delle risorse di sistema.