Windows 11, aggiornamento offerto per errore ai PC non compatibili

Nonostante un allargamento nelle maglie dei requisiti per aggiornare a Windows 11, i PC non supportati dal nuovo sistema operativo Microsoft restano tantissimi. Come un anno fa, tuttavia, la stessa Microsoft avrebbe "offerto" l'aggiornamento ad alcune di queste macchine.

Non è la prima volta, infatti, che accade qualcosa di simile e a individuarlo, stavolta, è stato PantomOcean3, utente che ha rilevato l'errore di una notifica a pieno schermo per l'aggiornamento a Windows 11 su un PC che chiaramente non soddisfa i requisiti minimi.

La stessa Microsoft ci ha tenuto a chiarire che, nonostante la schermata di invito, questi dispositivi non sarebbero riusciti a portare a termine l'aggiornamento: "ad alcuni dispositivi con Windows 10 e 11 in versione 21H2 non compatibili è stato offerto un errato aggiornamento a Windows 11. Questi dispositivi non supportati non soddisfano i requisiti minimi per eseguire Windows 11. I dispositivi che hanno riscontrato questo problema non sono stati in grado di completare il processo di installazione dell'aggiornamento".

Lo scorso anno invece si configurò una situazione molto diversa, con numerosi PC non compatibili che riuscirono ad aggiornare ugualmente.

Nel frattempo, ricordiamo che Microsoft ha in cantiere una nuova chicca per il suo attuale OS desktop: su Windows 11 è in arrivo una nuova galleria per le immagini con svariate funzionalità per organizzare e filtrare i vostri ricordi.