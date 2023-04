Windows 11, l'aggiornamento del Patch Tuesday di aprile è disponibile: cosa cambia?

Neanche il tempo di scoprire quanti utenti hanno installato Windows 11 che, puntuale come un orologio svizzero, arriva l'aggiornamento del Patch Tuesday di aprile 2023. L'update ha codice KB5025239 e porta il sistema operativo alla versione 22621.1555. Vediamo insieme le principali novità di questa patch.

Sfortunatamente, possiamo confermare che il Patch Tuesday di aprile 2023 non porta con sé nuove feature per Windows 11: nulla di troppo strano, se consideriamo che Windows 11 Moment 2 è arrivato a fine febbraio con diverse novità lato software. Mentre l'ultimo Moment Update ha aggiunto delle nuove funzioni al sistema operativo, dunque, il nuovo aggiornamento del Patch Tuesday si limita ad alcuni utili fix di stabilità e sicurezza.

In particolare, l'aggiornamento implementa Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) come una feature di Windows Inbox. Si tratta di una funzione molto utile per le aziende, perché permette di salvare le password degli amministratori locali di un PC direttamente sul cloud di Azure, per poi riutilizzarle su tutti i device connessi al medesimo servizio cloud. Inoltre, l'aggiornamento sembra risolvere alcuni problemi di compatibilità non meglio specificati.

Sfortunatamente, però, anche Windows 11 KB5025239 ha dei problemi: l'aggiornamento, in particolare, potrebbe "rompere" i tool di terze parti che permettono la customizzazione dell'UI del sistema operativo, oppure impedirne l'avvio durante il caricamento di Windows 11. In tal caso, sembra che il problema vada risolto direttamente dagli sviluppatori di queste app, e non da Microsoft.

Inoltre, sembra che l'aggiornamento porti con sé un allungamento dei tempi di copia dei file molto grandi (da diversi gigabyte, secondo Microsoft) per gli utenti che possiedono un PC aggiornato a Windows 11 22H2. Fortunatamente, nel changelog di Windows 11 KB5025239 la compagnia di Redmond ha fornito una serie di comandi per la risoluzione del problema.