Windows 11, un aggiornamento rende inutili gli antivirus: i dettagli da Trend Micro

Trend Micro ha reso noto che l’Insider Preview di KB5014019 per Windows 11 rilasciato qualche giorno fa starebbe causando non pochi problemi con gli antivirus.

Nella fattispecie, la compagnia afferma di essere a conoscenza di un problema di compatibilità tra l’aggiornamento ed il componente UMH (User Mode Hooking), e l’aspetto importante è che i problemi riguardano sia Windows 11 che Windows Server 2022.

Il problema a quanto pare interferisce con la protezione ransomware di alcuni prodotti di sicurezza Trend Micro ed il consiglio che arriva direttamente dalla società è di disinstallarlo attraverso il menù di gestione.

“Trend Micro è a conoscenza di un problema di compatibilità tra il componente User Mode Hooking (UMH) di diverse soluzioni di endpoint Trend Micro e le ultime Insider Preview delle patch facoltative di Microsoft Windows 11 e Windows Server 2022 (KB5014019) rilasciate il 24 maggio 2022” si legge nel comunicato in cui viene spiegato che “Trend Micro sta attualmente esaminando ulteriormente questo problema per risolverlo prima che la patch di Windows opzionale diventi obbligatoria”.

Da parte di Microsoft, però, non sono arrivati commenti in merito e non è chiaro se le parti siano già in contatto per risolvere o meno. Nel frattempo però qualche giorno fa Microsoft ha rilasciato un aggiornamento a sorpresa per Windows 11.

Nella giornata di ieri, dal fronte Eleven è emersa la notizia che entro dicembre 2022 arriveranno le app Android su Windows 11 in Italia.