Windows 11: l'ultimo aggiornamento riguarda l'app Il tuo telefono, cosa cambia?

Pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato Windows 11 SE e il nuovo Surface Laptop SE: nel corso della stessa conferenza, la compagnia di Redmond ha fornito anche un primo sguardo alla nuova versione dell'app Il tuo telefono, che è stata aggiornata e ottimizzata per Windows 11.

L'aggiornamento di Il tuo telefono è solo l'ultimo di una serie di update per app storiche di Windows come Paint, Foto, Calcolatrice e Microsoft Store. Anzitutto, l'update porterà con sé un nuovo design per l'applicazione, che verrà integrato sia su Windows 11 che su Windows 10.

Inoltre, anche per Windows 11 sono state confermate tutte le feature già presenti sull'app per gli altri sistemi operativi di Microsoft, ovvero la possibilità di collegare ogni smartphone Android, di ricevere e inviare chiamate e messaggi, di controllare le notifiche e anche di duplicare lo schermo del device mobile su PC. Rimane inoltre la possibilità di utilizzare alcune app Android su computer, anche se probabilmente la feature diventerà inutile su Windows 11 man mano che le app disponibili tramite l'Amazon App Store integrato nel Microsoft Store aumenteranno.

Non saranno aggiunte nuove feature, almeno per il momento, ma il nuovo design dell'interfaccia grafica cambierà completamente il pannello di gestione delle notifiche, il feed generale dell'applicazione e la barra di navigazione dell'app, che permetterà anche di rispondere rapidamente alle chiamate ed ai messaggi.