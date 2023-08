Windows 11, l'ultimo aggiornamento risolve i bug alle notifiche: correte a scaricarlo!

Dopo il rilascio di Windows 11 22H2 Moment 3 a luglio, molti utenti PC potrebbero essersi convinti che Microsoft non avrebbe pubblicato nuovi aggiornamenti software per un po'. Al contrario, puntuale come un orologio svizzero, l'8 agosto la casa di Redmond ha pubblicato l'update di Windows 11 del Patch Tuesday di agosto 2023.

L'aggiornamento è online già da qualche giorno, ma solo nelle scorse ore la community dei tester si è espressa positivamente a riguardo, spiegando che il Patch Tuesday di agosto di Windows 11 non ha bug o altri problemi e che, al contrario, risolve alcune importanti falle del sistema operativo di Microsoft.

L'aggiornamento porta Windows 11 alla versione KB5029263 e può essere scaricato tramite Windows Update o manualmente dal sito web di Microsoft. Prima di farlo, comunque, vi consigliamo di leggere attentamente le note di rilascio della patch, pubblicate sempre da Microsoft. la build corrispondente all'ultima versione di Windows 11 è la 22621.2134.

A questo giro, Microsoft ha risolto diversi bug legati alle notifiche: l'azienda, infatti, spiega che i suoi ingegneri si sono focalizzati sulla risoluzione di alcuni problemi che impedivano una visualizzazione corretta delle notifiche di Whatsapp e di Skype, che negli scorsi mesi sono stati segnalati a più riprese dagli utenti Windows 11.

Inoltre, sono stati migliorati alcuni font preinstallati di Windows e sono stati risolti diversi bug legati alle app di editing testuale di Microsoft e alla configurazione delle pagine in fase di stampa: insomma, se utilizzate il vostro PC (anche) per il lavoro d'ufficio, l'aggiornamento potrebbe rivelarsi particolarmente utile per voi.

Infine, è stato confermato che Microsoft ha implementato nuove feature di sicurezza per rendere la navigazione sul web e l'utilizzo del PC più sicuro per tutti gli utenti. Ovviamente, vi ricordiamo che, qualora voleste scaricare e installare manualmente l'aggiornamento, dovrete riavviare il vostro PC: ricordatevi di salvare i vostri documenti (o il gioco a cui state giocando) prima di effettuare il riavvio!