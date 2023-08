Windows 11, l'ultimo aggiornamento 'rompe' Microsoft Defender per alcuni PC: attenzione!

Già da un anno a questa parte, Microsoft Defender è tra i migliori antivirus e programmi di sicurezza per PC Windows, specie su Windows 11. Non stupisce, dunque, che il software di Redmond sia stato scelto da tantissimi utenti per il proprio computer. Sfortunatamente, però, pare che Microsoft Defender non funzioni più su alcuni PC da qualche tempo.

I problemi, riporta Windows Latest, sarebbero iniziati con l'aggiornamento del Patch Tuesday di Windows 11 per il mese di agosto 2023. L'aggiornamento, che risolve diversi bug alle notifiche e agli SSD per il più recente sistema operativo di Microsoft, sembra aver infatti introdotto un nuovo problema proprio su Microsoft Defender, che ora andrebbe in crash direttamente alla schermata di login.

Aprendo l'app, infatti, ad alcuni utenti appare il messaggio "impossibile effettuare il login a Microsoft Defender": dopo la comparsa dell'errore, l'app si chiuderebbe in automatico. Il problema riguarderebbe soprattutto i PC su cui Defender è stato scaricato automaticamente come parte della suite di Microsoft 365 e su cui l'antivirus di Redmond non è mai stato attivato prima.

Stando a un posto sull'Hub di Feedback di Microsoft, "dopo aver installato l'ultima versione di Windows 11, Microsoft Defender mi ha richiesto di effettuare il login. Ho inserito le mie credenziali di Live.com ma l'app ha mostrato un avviso che diceva che era impossibile loggarsi al mio account". Un altro utente, invece, spiega che "abbiamo installato l'ultimo aggiornamento di Windows su tutti i PC della mia compagnia. Ora non possiamo più accedere a Microsoft Defender".

Non sembra che gli utenti colpiti abbiano build simili tra loro o usino gli stessi software o le stesse impostazioni di sistema, dunque il problema sembra colpire casualmente alcuni PC Windows 11 e non altri. Un ingegnere di Microsoft, fortunatamente, ha già spiegato che "siamo al corrente del problema e lo stiamo investigando". A breve, dunque, dovrebbe arrivare un fix tramite Windows Update.