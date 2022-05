Windows 11, aggiornamento a sorpresa: c'è una nuova feature per il desktop

Dopo aver scoperto che Windows 11 2H22 arriverà in autunno, sembra che oggi Microsoft abbia rilasciato una nuova Build di Windows 11 per tutti gli utenti, che anticipa il Patch Tuesday di giugno e che offre alcune nuove feature che faranno la felicità dei fan.

La patch è denominata Windows 11 KB5013019 ed è scaricabile e installabile via Windows Update, tramite Installer dal Production Channel di Microsoft o, semplicemente, aspettando che arrivi l'aggiornamento del Patch Tuesday di giugno, che dovrebbe essere cumulativo e comprendere anche questo update di metà mese. Vi ricordiamo, però, che il prossimo Patch Tuesday arriverà solo il 14 giugno, salvo imprevisti.

Nonostante si tratti di un aggiornamento secondario, l'update KB5013019 porta con sé diversi miglioramenti e una nuova feature, ovvero la funzione Spotlight per il desktop, che permette di utilizzare Bing per modificare dinamicamente lo sfondo della schermata di blocco e del desktop stesso.



Finora, Spotlight ha funzionato solo sulla schermata di blocco di Windows, sulla quale è stato introdotto con Windows 8: da oggi, invece, sarà possibile modificare dinamicamente lo sfondo anche per il desktop, attivando l'apposita funzione nelle impostazioni di personalizzazione del PC.

Microsoft ha anche apportato diversi miglioramenti all'esperienza della gestione delle feature Family Safety, che permettono di verificare l'utilizzo del PC e dei dispositivi connessi da parte dei bambini, limitando alcune feature come il gaming, la ricerca sul web o l'accesso a determinati documenti.

Infine, sembra che Microsoft abbia risolto i problemi di crash di alcune app di Windows 11 dopo il patch Tuesday di Maggio. A quanto pare, il problema risiedeva nelle app realizzate con .NET Framework 3.5, tra cui molte di quelle native di Windows 11, che rischiavano di incorrere in un bug che ne causava il crash subito dopo essere state lanciate. In parallelo a questo fix, la compagnia di Redmond ha lanciato anche soluzioni per diversi altri bug minori che causavano schermo nero e problemi di login nel PC.