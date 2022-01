Windows 11: l'aggiornamento Sun Valley 2 introdurrà il design Tabbed?

Nonostante l'aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11 sia ancora molto lontano, poiché esso potrebbe arrivare solo nella seconda metà del 2022, gli utenti del sistema operativo di Microsoft stanno scoprendo molte delle feature che potrebbero essere presto implementate nel sistema dal colosso di Redmond.

Per esempio, alcuni fan, scandagliando la Build 22523 di Windows 11 rilasciata per gli iscritti al canale Insider di Redmond, hanno scoperto che Microsoft è al lavoro su un nuovo effetto "blur" per Windows 11. L'effetto è chiamato Tabbed, ed è stato trovato dall'utente StartisallBack, che ne ha poi pubblicate alcune immagini su Twitter, nel tweet che trovate in calce.

In realtà, Tabbed era stato scoperto già qualche settimana fa ed è con ogni probabilità tra le novità che saranno implementate in Windows 11 in termini di design con l'update a Sun Valley 2. Tuttavia, finora non sapevamo quali modifiche all'Interfaccia Utente Tabbed avrebbe implementato: secondo StartisallBack, però, Tabbed dovrebbe essere una versione scura dell'effetto "blur" dello schermo già implementato nelle app con design Mica Material.

StartisallBack ha anche affermato di aver trovato nel sistema dell'ultima Insider Build di Windows 11 una riga di codice che dice "Mica Backdrop in Application Frame Host Titlebar", che dovrebbe essere un indizio del tentativo di Microsoft di portare "automaticamente" il design Mica ai programmi definiti "legacy", cioè alle applicazioni non pensate appositamente per Windows 11 e che non hanno ancora implementato Mica Material.

Comunque, sia Tabbed che Mica per le app "Legacy arriveranno nel 2022, poiché saranno molto probabilmente tra le principali feature dell'aggiornamento Sun Valley 2.