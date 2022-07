Windows 11, nuovo aggiornamento per WSA: migliora la connettività delle app Android

Dopo il primo major update di Onedrive per Windows 11, arriva oggi anche una nuova release del Windows Subsystem per Android, o WSA, che introduce diversi miglioramenti alla piattaforma che permette di avviare app Android sui PC aggiornati a Windows 11.

In particolare, le novità introdotte con la versione 2205.40000.14.0 di Windows Subsystem for Android riguardano la connettività mobile e ad Internet delle app Android di Windows 11. Nello specifico, l'aggiornamento abilita delle impostazioni avanzate per la connettività di rete, rendendo possibile l'accesso da parte delle app ai device di rete anche sui PC ARM.

Più interessante per la maggior parte degli utenti, poi, potrebbe essere il supporto per le reti VPN e per il protocollo di connessione IPv6. Entrambe le funzioni sono disponibili per tutti gli utenti e non sembrano essere passate per i canali Insider e Beta di Windows 11.

Inoltre, anche le Impostazioni di WSA sono state migliorate: come gli utenti Windows sapranno, Windows Subsystem for Android ha la propria app Impostazioni dedicata, della quale sono state riviste sia l'apparenza grafica che la divisione delle singole opzioni che possono essere modificate dall'utente.

Microsoft ha poi risolto diversi bug presenti su WSA, compreso uno che causava la chiusura delle finestre quando l'utente tentava di ridimensionarle e uno che rallentava il lancio del browser web sul Subsystem.

Accanto ai fix per i problemi noti troviamo anche alcuni miglioramenti per la privacy su WSA, che ora non permette più di effettuare screenshot sulle finestre "sicure", come quelle di alcune app di messaggistica criptate e, soprattutto, sulla modalità incognito di Chrome. Solo un paio di settimane fa, infine, la nuova versione di Windows 11 per tutti gli utenti ha risolto diversi altri bug per il sistema operativo di Redmond.