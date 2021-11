Windows 11, alcune feature non funzionano? Sì, c'è la conferma di Microsoft

Microsoft ha rilasciato Windows 11 a inizio ottobre 2021. L'ultima versione del sistema operativo ha sicuramente portato con sé una ventata d'aria fresca sotto diversi punti di vista, ma non sono chiaramente mancati anche i problemi (come d'altronde accade essenzialmente sempre quando si tratta di release di questo tipo).

In questo contesto, c'è una questione che attirando particolarmente l'attenzione degli utenti. Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e ArsTechnica, a partire da novembre 2021 alcune persone stanno riscontrando problemi con diverse feature. Più precisamente, le segnalazioni degli utenti riguardano principalmente lo strumento di cattura degli screenshot, accessibile mediante la combinazione di pulsanti Win + Shift + S, che a quanto pare sta dando parecchi "grattacapi".

Il certificato scaduto

D'altronde, abbiamo già trattato su queste pagine la questione dei problemi legati a Windows 11 iniziati dal 1 novembre 2021, facendovi anche sapere che la società di Redmond ha confermato il tutto. Infatti, sul portale ufficiale italiano di Microsoft si legge che: "A partire dal 1 novembre 2021, alcuni utenti potrebbero non essere in grado di aprire o usare determinate app Windows predefinite o parti di alcune app predefinite. Ciò è causato da un problema con un certificato digitale Microsoft, scaduto il 31 ottobre 2021".

In ogni caso, abbiamo deciso di tornare sull'argomento per approfondire meglio la situazione. Infatti, dovete sapere che, al contrario di quanto si possa pensare, non è solamente lo strumento di cattura degli screenshot ad avere problemi, dato che sono coinvolte anche altre funzionalità, ad esempio l'app Suggerimenti.

L'aggiornamento KB5006746 per Windows 11 non risolve tutto

In questo contesto, a quanto pare l'aggiornamento KB5006746 per Windows 11 è in grado di risolvere alcuni problemi, ma non tutti. Infatti, Microsoft ha affermato che questo update, uscito a fine ottobre 2021 e installabile sia tramite la classica procedura legata a Windows Update che "manualmente" mediante il portale Microsoft Update Catalog, riguarda i problemi legati alla tastiera virtuale, alla digitazione vocale, al pannello Emoji, all'interfaccia utente IME e alle app Guida introduttiva e Suggerimenti.

Tuttavia, la società di Redmond fa sapere di essere ancora al lavoro per sistemare lo strumento di cattura, nonché altri problemi legati alla modalità S di Windows 11 (a quanto pare relativi ad alcune pagine delle Impostazioni).

La soluzione "artigianale" di Microsoft

Insomma, se state riscontrando problemi anche in seguito all'aggiornamento, il motivo è quello appena descritto. La "soluzione" indicata da Microsoft per quel che riguarda lo strumento di cattura? Usare il tasto Print Screen e incollare lo screenshot in un documento o su Paint. Insomma, l'azienda di Satya Nadella ha consigliato agli utenti un metodo un po' "artigianale" per risolvere il tutto.

In ogni caso, era giusto analizzare la situazione e fornire un quadro generale a coloro che stanno riscontrando problemi con alcune funzionalità di Windows 11. Se anche voi avete notato qualcosa di "strano" a novembre 2021, ora sapete che non siete gli unici (anche se c'è da dire che non tutti gli utenti sembrano coinvolti nei succitati "grattacapi").