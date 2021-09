Windows 11 Alpha, che cos'è? Attenzione, si tratta di una campagna malware

Windows è un sistema operativo particolarmente diffuso e non sono dunque in pochi coloro che vogliono mettere alla prova le ultime novità implementate da Microsoft, specialmente a ridosso della release di una nuova versione come Windows 11. Capite bene che in questo contesto i malintenzionati possono potenzialmente trovare "terreno fertile".

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Bleeping Computer, proprio in un periodo in cui gli appassionati del mondo tech stanno aderendo al Programma Insider per provare in anteprima le novità dell'OS, nonché attendendo con trepidazione il lancio ufficiale della versione stabile di Windows 11 (che avverrà il 5 ottobre 2021), online sono comparsi dei file legati a una fantomatica versione Alpha di Windows 11. Più precisamente, a quanto pare ad alcune aziende sono arrivate delle e-mail con un allegato che consigliamo caldamente di non aprire.

I malintenzionati stanno infatti cercando di convincere gli ignari utenti che il documento in allegato ai messaggi di posta elettronica malevoli è stato realizzato con la succitata "Windows 11 Alpha". All'interno del file si richiede all'utente di effettuare svariate operazioni, pensate per rendere vulnerabile il computer della vittima. In che modo si cerca di convincere l'utente a fare tutto ciò? Affermando che le operazioni coinvolte siano necessarie per rendere compatibile il documento con Windows 10.

Ovviamente, se vi trovate in questa situazione, non effettuate alcuna operazione. Infatti, le azioni richieste possono di fatto abilitare una macro, in grado di scaricare un pacchetto JavaScript malevolo e consentire ai malintenzionati di accedere al vostro computer. Insomma, state alla larga da e-mail di questo tipo.

Tra l'altro, stando ai ricercatori di sicurezza dell'azienda Anomali, ovvero a coloro che hanno scovato questa campagna malevola che sfrutta documenti di Microsoft Word, dietro alle e-mail ricevute dalle aziende ci sarebbe un noto gruppo di cybercriminali che in passato ha perpetrato attacchi mirati a rubare i dati delle carte di credito.