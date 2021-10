Windows 11: AMD e Microsoft pronte a rilasciare il fix per i problemi dei Ryzen

A poco più di una settimana dalla conferma dei problemi di Windows 11 su alcuni Ryzen, Microsoft ed AMD hanno annunciato che il fix per correggerli è ormai in arrivo e nel corso dei prossimi giorni sarà a disposizione di tutti gli utenti impattati.

I colleghi di Wccftech hanno appreso che Microsoft avrebbe intenzione di distribuire l'aggiornamento per Windows 11 il prossimo 19 Ottobre, mentre AMD due giorni dopo (il 21 Ottobre) dovrebbe aggiornare i driver.

AMD ha confermato due problemi: il primo riguarda la latenza della cache L3 della CPU, che risulta triplicata e si traduce in un calo delle prestazioni per alcuni giochi del 10-15%. Il secondo invece va ad impattare direttamente le applicazioni che fanno un uso intenso dei thread della CPU: i processori Ryzen con più di otto core e TDP superiore a 65W non sono in grado di attivare i thread più veloci, pregiudicando quindi le prestazioni dei computer.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo fatto un riassunto dei problemi noti con Windows 11, con tanto di possibili soluzioni su come risolvere.

E' probabile che Microsoft scelga di non spingere troppo l'aggiornamento a Windows 11 sui PC che montano i Ryzen fin quando i problemi non saranno risolti definitivamente.