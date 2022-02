Windows 11 sempre più amico dei videogiocatori: arriva l'app di Xbox per calibrare l'HDR

Ancora novità dal fronte Windows 11. Il gigante di Redmond ha infatti confermato che ha in programma di portare l'app Xbox HDR Game Calibration anche sul suo sistema operativo, allo scopo di migliorare l'esperienza dei videogiocatori su PC.

Con l'applicazione, che sarà disponibile prossimamente, gli utenti potranno godere di prestazioni migliorate durante le sessioni di gioco. Il client consentirà anche di migliorare la precisione del colore e l'uniformità dell'HDR, proprio come avviene su Xbox.

A disposizione, inoltre, ci saranno tre modelli di test per calibrare l'HDR in maniera quanto più efficiente possibile. Secondo quanto riportato da The Verge, prossimamente l'app sarà a disposizione degli iscritti al programma Insider, mentre successivamente sarà la volta del lancio pubblico.

L'OS di Microsoft include già diverse opzioni per il gaming. Qualche settimana fa su queste pagine vi abbiamo spiegato come attivare l'Auto HDR su Windows 11 ed a cosa serve: si tratta di una tecnologia che è in grado di riprodurre una gamma più ampia dei livelli di illuminazione sui titoli che lo supportano. Secondo la documentazione ufficiale, le ottimizzazioni possono anche "migliorare significativamente la latenza" per i vecchi giochi in esecuzione in modalità finestra.

Come sempre, vi aggiorneremo non appena la novità sarà disponibile anche sul programma Insider, che precede solitamente di qualche settimana il lancio pubblico.



Nel frattempo, è tornato anche il drag and drop sulla taskbar di Windows 11.