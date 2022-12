Windows 11 ora ha Android 13 in beta per i tester: quando arriverà per tutti?

A circa una settimana dal rilascio del Patch Tuesday di dicembre 2022 per Windows 11, Microsoft ha deciso di rilasciare Android 13 in beta su WSA (Windows Subsystem for Android) consentendo ai tester di condurre le prime prove del robottino verde su PC. Non mancano, in questo update, anche altre novità interessanti.

Per chi non lo sapesse, il Windows Subsystem for Android è uno strumento che consente di utilizzare applicazioni Android direttamente all'interno di Windows 11 mediante Amazon Appstore. Si tratta di una delle feature più attese per l’ultima iterazione dell’OS di casa Amazon, arrivata purtroppo a una certa distanza di tempo rispetto al debutto dello stesso sistema operativo.

Questo update nello specifico di Android è indubbiamente il più importante per WSA, in quanto porta a una riduzione del tempo di avvio del 50%, un cambiamento che tutti gli utenti interessati noteranno già ai primi utilizzi. Inoltre, il team di casa Microsoft ha apportato migliorie importanti per la stabilità delle singole applicazioni e per l’affidabilità dei clic del mouse nel sottosistema.

Per provare Android 13 su Windows 11 è necessario iscriversi al programma apposito, chiamato da Microsoft “Windows Subsystem for Android Preview Program” e ben distinto dall’iscrizione al Preview Program per Windows 11. In alternativa, sarà necessario attendere il rilascio su Microsoft Store per tutti gli utenti, che dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2023.

Giusto due giorni addietro, invece, Microsoft ha risolto i bug con le GPU NVIDIA su Windows 11 22H2.