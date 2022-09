Windows 11, le app Android sono arrivate in Italia: ecco come usarle

È ormai da un bel po' di tempo che gli utenti nostrani attendono l'arrivo del supporto alle app Android su Windows 11. Ebbene, il momento clou è adesso, in quanto Microsoft ha ufficialmente reso disponibile per tutti questa possibilità anche in Italia.

L'annuncio dell'espansione della funzionalità è arrivato direttamente mediante il portale ufficiale di Microsoft: il nostro Paese rientra finalmente tra quelli che supportano ufficialmente il negozio Amazon Appstore per Windows 11. Ricordiamo che questa feature è attualmente in fase di Preview, ma possono comunque accedervi tutti gli utenti.

Per fare questo, vi basta raggiungere l'apposita pagina del Microsoft Store, scaricando e installando poi l'applicazione Amazon Appstore sul vostro computer. Verrete dunque avvertiti del fatto che risulta necessario effettuare anche il download del sottosistema Windows per Android, nonché che quest'ultimo potrebbe richiedere un po' di tempo.

Terminato lo scaricamento, vi basterà premere su "Apri Amazon Appstore", attendere l'avvio del sottosistema Windows per Android e procedere con il login al vostro account Amazon (visto che lo store delle app è legato a quest'ultima). Dopodiché, potrete tranquillamente iniziare a installare e avviare le app disponibili.

Insomma, finalmente gli utenti italiani possono sfruttare, direttamente tramite il metodo ufficiale messo a disposizione da Microsoft (anche se passando per il negozio Amazon Appstore), le applicazioni Android su Windows 11.