Windows 11: le app Android sono disponibili per gli Insider grazie al nuovo aggiornamento

Windows 11 è disponibile da un mese, ma deve ancora fare i conti con dei problemi che Microsoft sta cercando di risolvere il più rapidamente possibile. Negli scorsi giorni è emerso un bug di Microsoft Digital Certificate che impedisce ad alcune app di sistema, come lo strumento di cattura degli screenshot, di funzionare correttamente.

Microsoft ha rilasciato da poche ore l'aggiornamento KB5008295 agli iscritti al programma Windows Insider, che sembra risolvere i problemi di Microsoft Digital Certificate e garantire il corretto funzionamento delle app affette dal bug. Secondo il changelog dell'aggiornamento, "Microsoft ha corretto un problema noto che poteva impedire ad alcuni utenti di aprire o utilizzare certe App precaricate di Windows o alcune parti di tali App. Il problema dipendeva da un Microsoft Digital Certificate scaduto il 31 ottobre 2021".

Inoltre, la casa di Redmond ha annunciato l'arrivo in preview delle app Android per gli utenti Windows Insider, dopo che la feature ha trascorso diverse settimane nei canali Beta. L'apertura della preview agli utenti Windows Insider significa che le app di Android potrebbero presto arrivare su tutti i computer aggiornati a Windows 11, mentre ora la feature non è più limitata ai soli Stati Uniti, poiché il canale Beta è riservato ai residenti in America, mentre il programma Insider è aperto a tutti.

In particolare, il test per gli Insider prevede 50 app di Android, che possono essere installate utilizzando il Microsoft Store. Con l'aggiornamento sono state implementate anche feature come il nuovo Snap Layout, che permette di utilizzare più app in contemporanea e di aprire applicazioni Android e programmi PC. Inoltre, è stato aggiornato anche l'Action Center di Windows 11, in modo che le notifiche delle app appaiano anche al suo interno. Microsoft ha poi annunciato di essere al lavoro con Amazon per garantire miglioramenti alle app già esistenti e il rilascio di altre applicazioni in futuro.