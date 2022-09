Windows 11, l'app Foto si rifà nuovamente il look: le novità annunciate da Microsoft

Quando sono passati pochi giorni dal lancio del Windows 11 2022 Update, Microsoft tramite il post dedicato agli iscritti al programma Windows Insider ha annunciato che sono ufficialmente iniziati i test della nuova versione dell’app Foto per il suo sistema operativo.

Questa nuova build introduce una nuova esperienza di gestione degli scatti personali presenti sul PC. Il cambiamento più evidente è rappresentato dalla nuova visualizzazione della gallery, che offre un modo diverso per sfogliare le foto.

Dave Grochocki di Microsoft afferma che con queste modifiche gli ingegneri vogliono semplificare la navigazione, la ricerca e la gestione delle foto presenti nella raccolta. I miglioramenti però riguarderanno anche la funzione “Ricordi”, ma non sono disponibili nuove informazioni in merito.

Come spiegato da The Verge, però, la nuova applicazione non integra al suo interno l’editor video: se volete tagliare delle clip è necessario utilizzare Clipchamp.

Dalla giornata di ieri Microsoft ha iniziato i test nel Dev Channel, mentre per gli altri utenti sarà disponibile da ottobre. Probbile che l’annuncio ufficiale arrivi durante l’evento Surface annunciato ieri da Microsoft, ed in programma proprio il 12 Ottobre 2022 alle ore 16 italiane, che seguiremo ovviamente in diretta. In occasione del lancio del major update per Windows 11, Panos Panay ha preannunciato altre novità in arrivo ad ottobre.