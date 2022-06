Windows 11, l'app store diventa 'intelligente' dopo il nuovo aggiornamento

Mentre Microsoft inizia a pensare a Windows 11 23H2, in arrivo il prossimo anno, pare che l'App Store della casa di Redmond stia per ottenere una nuova feature che, pur senza stravolgere il marketplace, dovrebbe migliorare l'esperienza utente su Windows 11, specie per quanto riguarda gli aggiornamenti di app e programmi.

Stando a quanto annunciato da Microsoft stessa sul Blog di Windows 11, infatti, presto sarà introdotto un piccolo cambiamento all'App Store del sistema operativo per i canali Dev e Beta, il quale migliorerà la gestione degli update automatici da parte del marketplace digitale.

Nello specifico, quest'ultimo riuscirà finalmente a identificare quando un'app è in esecuzione e quando non viene utilizzata dall'utente, posticipando gli aggiornamento ad un secondo momento nel caso in cui rilevi che il programma da aggiornare sia in uso sul PC. In questo modo, Microsoft spera di evitare crash repentini delle applicazioni dovuti agli aggiornamenti, che potrebbero causare anche la perdita di ore di lavoro per chi le sta utilizzando.

Inoltre, pare che l'aggiornamento velocizzi molto la navigazione sullo store digitale, rendendo più rapido il processo di reperimento delle applicazioni su Windows 11. Ovviamente, però, una navigazione più rapida del marketplace non significa necessariamente un download più veloce dell app, che dipende quasi unicamente dalla velocità della connessione internet.

Quest'ultimo miglioramento, poi, dovrebbe essere reso ancora più evidente sui dispositivi con architettura Arm64, poiché Microsoft ha riprogettato il suo App Store per i PC e laptop Arm in modo da rendere molto più semplice e rapido l'utilizzo del negozio digitale su device come il Surface Pro X.

Infine, Microsoft ha confermato che sta migliorando i popup dell'Amazon App Store, che dovrebbero ora apparire cliccando sugli appositi link ai download delle app supportate in rete. In questo modo, dunque, l'installazione rapida delle applicazioni dovrebbe essere estesa anche ai software Android disponibili tramite WSA.