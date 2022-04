Windows 11, l'app Il Mio Telefono cambia nome: ora si chiama Phone Link

Una delle app per Windows 11 che hanno ricevuto più aggiornamenti negli ultimi mesi è Il Mio Telefono, l'applicazione che permette di collegare lo smartphone Android al PC: infatti, Il Mio Telefono si è aggiornata a gennaio, dopo aver ricevuto un update lo scorso dicembre. Oggi, l'app ha ricevuto un radicale restyling, arrivando persino a cambiare nome.

Microsoft ha infatti deciso di rinominare Il Mio Telefono come "Phone Link" e di modificare completamente il design dell'applicazione per allinearlo a quello del suo sistema operativo di riferimento, Windows 11. Probabilmente, la decisione di cambiare nome all'app pubblicata dalla casa di Redmond nel 2019 è stata presa per evitare confusione tra gli utenti riguardo alle funzioni del programma.

In particolare, ora Phone Link pone l'accento sulle notifiche, il cui pannello si trova nell'homepage dell'app e la cui scheda rimane sempre aperta in un'apposita finestra sul lato sinistro dell'applicazione, in modo da poter consultare in ogni momento i messaggi e le chiamate in arrivo sullo smartphone.

Inoltre, Microsoft ha spostato le sezioni Messaggi, Chiamate, App e Foto in un'apposita barra in cima all'applicazione, rendendo più semplice l'accesso a queste ultime. Allo stesso modo, anche il design della sezione dedicata alle notifiche è stato rivisto e semplificato.

Sempre in termini di design, l'aggiornamento introduce una palette di colori e una UI rinnovate per mantenersi in linea con Windows 11, mentre anche le illustrazioni e le icone dell'app sono state modificate.



Per dare più consistenza al programma, inoltre, anche l'app Android "Il Mio Telefono" è stata rinominata "Link to Windows", condividendo con il programma per PC la stessa icona. Se ancora non avete utilizzato Phone Link vi consigliamo di leggere la nostra guida al collegamento tra smartphone e PC con Windows 11 tramite l'app di Microsoft.