Windows 11, le app Win32 non potranno essere aggiornate tramite Microsoft Store

Nella documentazione ufficiale per gli sviluppatori di app per Windows 11 è presente un'informazione relativa ad una novità riguardante le app Win32, che a quanto pare non potranno essere aggiornate tramite il Microsoft Store.

Nel documento svelato da MSPowerUser si legge che "non è necessario inviare aggiornamenti alle app tramite lo Store. Gli utenti finali non potranno ricevere aggiornamenti dallo Store. Le app possono essere aggiornate direttamente da te tramite la tua app installata su un dispositivo Windows dopo il download dallo Store".

Secondo quanto rivelato da MSPowerUser, infatti, gli sviluppatori potranno anche fornire agli utenti un installer tramite lo Store per poi scaricare l'app dal proprio Content Delivery Network. Microsoft comunque ha intenzione di aggiungere un'etichetta nello Store, come mostriamo nello screenshot in calce.

